Глава МИД Незалежной совсем распустился

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин своим внешним видом вызвал бурю насмешек в Сети – он появился в Авдеевке в мятой серо-голубой рубашке и мешковатых джинсах. Мало того что штаны министра выглядели так, как будто они велики ему на пару размеров, Климкин вдобавок подвернул их, видимо, чтобы добавить завершенность в образ начинающего хипстера.

Насмешливые украинские блогеры не оценили модную попытку главы дипведомства. "Интересно, это Климкин так решил гаранта поддержать или ему просто мама штаны на вырост купила?" – написал в Facebook блогер Денис Гороховский, намекая на то, что проблемы с гардеробом постоянно возникают у президента Петра Порошенко.

Комментаторы ехидно подхватили: "Обычная субординация) нельзя выглядеть лучше)", "Порошенко дал поносить...", "Чертила)))))😂😂😂😂, хорошо хоть брючки в носочки не заправил))))" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены) .

Нашлись и те, кто заступился за Климкина, но как-то неубедительно: "Он похудел, так за Украину переживает, а гардероб обновить дорого, его зарплаты не хватает. Вот и носит на два размера больше", "ну не было человеку что надеть нормальное, жена все постирала))", "Это флешмоб" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее под огонь критики интернет-пользователей попал украинский президент Петр Порошенко: пользователи смеялись то над его дырявыми носками, то над мятым костюмом. Сам Климкин, впрочем, тоже год назад получил по полной программе, когда появился в джинсах на встрече с министром иностранных дел Люксембурга.



