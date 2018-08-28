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Медведев появился на публике после исчезновения

Дмитрий Медведев. Фото: Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Он провел переговоры в Кремле, однако так и не рассказал о причинах своего отсутствия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с и.о. губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Это стало первым публичным мероприятием для Медведева за прошедшие две недели, передает РИА "Новости".

Ранее СМИ сообщали, что у российского министра появилась некая спортивная травма, из-за которой он пропустил ряд важных встреч, а также пропал из поля зрения журналистов. При этом Медведев не оформлял больничный и не брал отпуск.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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