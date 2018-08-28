Медведев появился на публике после исчезновения

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с и.о. губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Это стало первым публичным мероприятием для Медведева за прошедшие две недели, передает РИА "Новости".
Нашелся! РИА публикует фото встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Пишут, что сегодня) pic.twitter.com/BEMayoZPRZ— Александр Коц (@sashakots) 28 августа 2018 г.
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Ранее СМИ сообщали, что у российского министра появилась некая спортивная травма, из-за которой он пропустил ряд важных встреч, а также пропал из поля зрения журналистов. При этом Медведев не оформлял больничный и не брал отпуск.
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