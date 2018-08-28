Медведев появился на публике после исчезновения

Он провел переговоры в Кремле, однако так и не рассказал о причинах своего отсутствия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев встретился с и.о. губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Это стало первым публичным мероприятием для Медведева за прошедшие две недели, передает РИА "Новости".

Нашелся! РИА публикует фото встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Пишут, что сегодня) pic.twitter.com/BEMayoZPRZ По теме Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев 28 августа 2018 г.

Ранее СМИ сообщали, что у российского министра появилась некая спортивная травма, из-за которой он пропустил ряд важных встреч, а также пропал из поля зрения журналистов. При этом Медведев не оформлял больничный и не брал отпуск.