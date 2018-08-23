Дмитрий Медведев исчез

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев пропал – начиная с 14 августа, когда он провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, главу кабмина никто не видел.
Об этом сообщило издание "Проект" со ссылкой на три источника в российском правительстве. По словам собеседников издания, премьер-министр не находится в отпуске – у него намечены встречи, которые отменяются по неизвестным причинам.
Так, Медведев не встретился с губернатором Магадана и вице-премьерами, пропустил совещание по бюджету и даже не был заседании Совета безопасности, которое Владимир Путин провел 22 августа.
Один из источников издания в Белом доме добавил, что по неизвестной причине Дмитрий Анатольевич некоторое время провел не в Москве, однако должен приступить к работе со следующей недели.
В пресс-службе правительства объяснили отсутствие Медведева на публике тем, что премьер получил травму во время занятий спортом, сообщает "Газета.ру"
Ранее немецкие СМИ "потеряли" таким же образом канцлера Ангелу Меркель. К счастью, госпожа Меркель "нашлась" целая и невредимая и уже провела переговоры с президентом Путиным.
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