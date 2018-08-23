Дмитрий Медведев исчез

СМИ забили тревогу

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пропал – начиная с 14 августа, когда он провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым, главу кабмина никто не видел.

Об этом сообщило издание "Проект" со ссылкой на три источника в российском правительстве. По словам собеседников издания, премьер-министр не находится в отпуске – у него намечены встречи, которые отменяются по неизвестным причинам.

Так, Медведев не встретился с губернатором Магадана и вице-премьерами, пропустил совещание по бюджету и даже не был заседании Совета безопасности, которое Владимир Путин провел 22 августа.

Один из источников издания в Белом доме добавил, что по неизвестной причине Дмитрий Анатольевич некоторое время провел не в Москве, однако должен приступить к работе со следующей недели.

В пресс-службе правительства объяснили отсутствие Медведева на публике тем, что премьер получил травму во время занятий спортом, сообщает "Газета.ру"

Ранее немецкие СМИ "потеряли" таким же образом канцлера Ангелу Меркель. К счастью, госпожа Меркель "нашлась" целая и невредимая и уже провела переговоры с президентом Путиным.

