"Тот парень с великом": Бориса Джонсона публично унизили

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Глава африканской республики Кения Ухуру Кениат во время
визита в Великобританию решил поиздеваться над британским политиком Борисом
Джонсоном, который после раздутого скандала с отравлением Скрипалей покинул
Фори-офис.
На совместной пресс-конференции с премьером Британии Терезой Мэй президент Кении как бы "случайно" забыл, кто же был предыдущим главой МИД в Туманном альбионе, с которым общался Кениат.
"В прошлом году, если вы помните, тогдашний глава Форин-офиса Борис... Борис... Борис Джонсон... Тот парень с великом был здесь", – приводит его слова The Independent.
Ранее над Джонсоном уже поиздевались местные СМИ, писавшие о его проблемах с местом жительства. В конце июле стало известно, что Джонсон до сих пор не покинул официальную резиденцию для главы МИД, а газета The Telegraph великодушно предложила вести ему колонку за гонорар.
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