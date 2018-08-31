"Тот парень с великом": Бориса Джонсона публично унизили

Имя бывшего министра иностранных дел Британии не помнят даже коллеги

Глава африканской республики Кения Ухуру Кениат во время визита в Великобританию решил поиздеваться над британским политиком Борисом Джонсоном, который после раздутого скандала с отравлением Скрипалей покинул Фори-офис.



На совместной пресс-конференции с премьером Британии Терезой Мэй президент Кении как бы "случайно" забыл, кто же был предыдущим главой МИД в Туманном альбионе, с которым общался Кениат.

"В прошлом году, если вы помните, тогдашний глава Форин-офиса Борис... Борис... Борис Джонсон... Тот парень с великом был здесь", – приводит его слова The Independent.

Ранее над Джонсоном уже поиздевались местные СМИ, писавшие о его проблемах с местом жительства. В конце июле стало известно, что Джонсон до сих пор не покинул официальную резиденцию для главы МИД, а газета The Telegraph великодушно предложила вести ему колонку за гонорар.