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"Тот парень с великом": Бориса Джонсона публично унизили

Борис Джонсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Ben Stevens
Имя бывшего министра иностранных дел Британии не помнят даже коллеги

Глава африканской республики Кения Ухуру Кениат во время визита в Великобританию решил поиздеваться над британским политиком Борисом Джонсоном, который после раздутого скандала с отравлением Скрипалей покинул Фори-офис.

На совместной пресс-конференции с премьером Британии Терезой Мэй президент Кении как бы "случайно" забыл, кто же был предыдущим главой МИД в Туманном альбионе, с которым общался Кениат.

"В прошлом году, если вы помните, тогдашний глава Форин-офиса Борис... Борис... Борис Джонсон... Тот парень с великом был здесь", – приводит его слова The Independent.

Ранее над Джонсоном уже поиздевались местные СМИ, писавшие о его проблемах с местом жительства. В конце июле стало известно, что Джонсон до сих пор не покинул официальную резиденцию для главы МИД, а газета The Telegraph великодушно предложила вести ему колонку за гонорар.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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