Уволенный Борис Джонсон никак не покинет резиденцию МИД
Борис Джонсон, несмотря на то что покинул пост главы МИД Соединенного Королевства еще 9 июля, продолжает проживать в министерской резиденции. И это притом, что он является собственником четырехэтажного дома, который сдает в аренду.
Как с издевкой пишет в пятницу, 20 июля, газета Mirror, ныне бездомный Джонсон полагается на щедрую прибыль от ведения колонки в Telegraph, что должно ему помочь свести концы с концами.
Отмечается, что экс-министр до сих пор не съехал из официальной резиденции в центре Лондона, хотя он владеет четырехэтажным домом, расположенным в 4 км от резиденции, который сдается им в аренду. Подобное поведение раздражает членов правительства и депутатов.
"Предполагается, что бывшие министры покидают официальную резиденцию в кратчайшие сроки по окончании их полномочий с учетом личных обстоятельств и нужд семьи", – заявил представитель правительства, чьи слова приводит Express.
Он отметил, что дополнительные средства налогоплательщиков не будут потрачены на содержание Джонсона в министерском здании.
Сообщается, что экс-глава внешнеполитического ведомства все еще оплачивает коммунальные услуги и муниципальный налог, но, как и все министры иностранных дел, он не платит арендную плату за проживание. Ряд источников уверяют, что Джонсону позволили проживать в резиденции до конца июля.
Бывшему главе МИД необходимо поскорее собирать свои носки и рубашки, поскольку недовольство британского истеблишмента растет.
"Он должен упаковать вещи и двигаться дальше", – сказала член Лейбористской партии Кэтрин Уэст.
Другой представитель парламента Стивен Доуфи добавил: "Необычно, что Борис все еще живет в благодатной резиденции, получая прибыль от сдачи в аренду своей собственности. Пришло время, когда правительство должно вернуть контроль над этим имуществом от этого неудавшегося бывшего министра иностранных дел... Если нет, нам нужно заказать большой красный автобус, чтобы выселить его".
Джонсон возглавлял МИД Великобритании почти два года. Будучи на этом посту, он сохранил имидж одного из самых эксцентричных политиков страны. Новым министром иностранных дел назначен экс-глава здравоохранения Джереми Хант.
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