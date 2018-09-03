Не вернете: США посоветовали украинцам забыть о Крыме

Американцы считают, что Москва больше никогда не отдаст полуостров

Обозреватель американского издания The National Interest Дуг Бэндоу уверен, что у Киева нет шансов вернуть Крым обратно в состав страны.

Журналист напомнил, что полуостров долгое время принадлежал России и теперь Москва не отдаст его украинцам.

"Он был отвоеван у Турции более двух веков назад и оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года", – написал Бэндоу.

При этом он отметил, что большая часть населения Крыма – русские, которые всегда хотели воссоединиться со своей исторической родиной. По мнению обозревателя, санкции Запада никак не повлияют на решение Москвы.

"Сегодня у Киева нет никаких шансов вернуть под свой контроль Крым", – добавил Дуг.

Сенатор Олег Морозов подчеркнул, что полуостров стал частью РФ и этот процесс уже необратим.

"После того, как прошел референдум, на котором было принято решение о вхождении Крыма в состав РФ, какая может быть дорога назад? Это судьбы миллионов людей, которые сделали свой выбор", – цитирует его РИА ФАН.

Власти Украины пока отмалчиваются и никак не реагируют на американскую статью.