Общественная палата направит почти 4 тысячи наблюдателей на выборы мэра Москвы

Они "закроют" все избиркомы

Ход голосования будут контролировать специально обученные люди. Свыше четырех тысяч наблюдателей сели за парты, большинство из которых направила Общественная палата Москвы. Об этом сообщил замруководителя штаба, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, отметив, что наблюдателей хватит на все избиркомы.

"На обучение в корпус наблюдателей за выборами мэра Москвы записалось 4 тыс. 908 человек, из них 2 тыс. 200 участников работали на выборах президента, то есть они уже имели опыт. 4 тыс. 200 наблюдателей прошли обучение успешно. Сегодня мы завершаем обучение. Можно сказать, что все избирательные участки для голосования на выборах мэра Москвы, включая экстерриториальные участки, будут закрыты корпусом наблюдателей от Общественной палаты города Москвы", – резюмировал Шапошников.

О подготовке волонтеров Корпуса наблюдателей ОП говорил член рабочей группы Мосгоризбиркома по образованию избирательных участков за пределами Москвы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. По его словам, все "ученики" справились с тестовыми заданиями и сдали выпускной экзамен на отлично. Специальные тренинги "преподаватели" подготовили для наблюдателей, которым предстоит работать на загородных избирательных участках.

"В ходе обучения мы учитывали те особенности, которые есть у этой компании: продление голосования на два часа и голосование в мобильных конструкциях за пределами столицы, созданных для удобства москвичей. Хочу отметить, что всех наблюдателей доставят рано утром на участки, где они будут следить за голосованием до завершения подсчета голосов. После получения на руки заверенной копии протокола они вернутся в Москву", – уточнил Мельконьянц.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в ближайшее воскресенье, 9 сентября. В единый день голосования избирательные участки будут открыты с 8 утра и до 10 вечера. Для удобства избирателей время голосования продлили на два часа.

Кроме этого, законом устанавливается право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории города. Также избирательные участки будут организованы на 209 точках вне столицы – в Московской, Калужской, Владимирской и Тульской областях.

На кресло градоначальника Первопрестольной претендуют пять кандидатов: действующий мэр, самовыдвиженец Сергей Собянин, Михаил Дегтярев от ЛДПР, Вадим Кумин от КПРФ, Илья Свиридов от "Справедливой России" и Михаил Балакин от партии "Союз горожан".