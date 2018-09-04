Володин оценил важность общественной префектуры

Спикер Госдумы отметил, что это один из главных институтов гражданского общества

Общественные префектуры – важный институт гражданского общества, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в ходе своего рабочего визита в Тамбовскую область.

Вместе с губернатором Александром Никитиным он посмотрел, как проводится общественный контроль за ходом осуществления проекта "Формирование комфортной городской среды". В частности, они осмотрели Олимпийский парк.

"Тамбов был родоначальником в плане благоустройства дворовых территорий. Территория парка достаточно большая, но вам удалось ее благоустроить. Помню, что раньше здесь был пустырь, а теперь появилось отличное место для отдыха и занятий спортом", – рассказал он.

Глава Госдумы особо отметил опыт города в работе общественных префектур. "Очень важно, что у вас в области выстроено взаимодействие региональной власти и населения. Действует институт гражданского общества, люди вовлечены в процесс благоустройства, создана система общественного контроля", – подчеркнул политик.

Никитин в свою очередь рассказал, что такая форма общественного самоуправления очень перспективна. И именно такой механизм работы может помочь жителям решить важные для них вопросы.

В заключение, председатель ГД отметил, что важно, что средства на реализацию проектов привлекаются из разных источников. "В том числе, внебюджетные средства. А институты гражданского общества вовлечены в процесс общественного контроля", – сказал он.

Общественные префектуры как вид общественного самоуправления существуют в Тамбовской области чуть меньше года. С инициативой их создания выступил глава региона Александр Никитин. Благодаря префектурам, в регионе решили множество важных вопросов: от дорожного ремонта малых улиц до строительства новых парков и сохранения зеленых зон.