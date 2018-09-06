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Британия объединяется с НАТО против России

Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
Лондон угрожает Москве новыми санкциями на фоне отравления в Солсбери, в котором обвиняют нашу страну

Соединенное Королевство заручилось поддержкой практически всех стран военно-политического блока, 28 из 29 участников Североатлантического альянса на стороне Великобритании из-за дела Скрипалей.

Политическая элита Туманного Альбиона намерена убедить партнеров в НАТО ввести новые санкции против России. Обсуждение британской идеи не заставит долго ждать, заявила постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс.

"Мы обсудим с нашими союзниками наши следующие шаги. Как вы знаете, 28 стран НАТО уже поддержали нас по ситуации в Солсбери, и мы очень благодарны за это", – предупредила Пирс, передает ТАСС.

В эти часы по инциденту в Солсбери проходит заседание Совета безопасности ООН. Инициатором встречи членов Совбеза выступил Лондон.   

Оксана ПОДТУРКИНА
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