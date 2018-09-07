ЕР приглашает россиян на выборы

Партийцы призывают каждого избирателя четко обозначить свою гражданскую позицию

Депутаты фракции "Единая Россия" считают, что принять участие в голосовании необходимо по нескольким причинам. Во-первых, прийти на избирательные участки в единый день голосования, 9 сентября, следует, чтобы обозначить свою гражданскую позицию. Во-вторых, своим голосом дать объективную оценку работы партий и кандидатов.

Жители Сибири выполнят свой гражданский долг, не сомневается депутат Госдумы Виктор Зубарев. "В регионах СФО пройдут выборы шести глав субъектов РФ и пяти региональных парламентов. Уверен, что сибиряки активно пойдут на участки и сделают правильный выбор – так как от этого во многом зависит будущее развитие их регионов", – полагает народный избранник.

По его мнению, участием в голосовании избиратели подтверждают трепетное отношение к будущему своего региона.

"Важно, чтобы будущие главы субъектов РФ и депутаты получили вотум доверия как можно большего числа наших граждан", – заключил Зубарев.

О значении выборов депутатов Народного Хурала (Парламента) республики Калмыкия, которые пройдут в ближайшее воскресенье, рассказала депутат нижней палаты Марина Мукабенова.

"Мы выбираем депутатов Народного Хурала на пять лет. В течение этого времени они будут принимать очень важные законодательные инициативы, которые будут работать на благо всех наших жителей. Именно от вашего голоса зависит будущее нашей Республики. Я очень надеюсь, что взаимодействие Государственной Думы и Народного Хурала будет плодотворным, потому что мы слышим любую законодательную инициативу, которая приходит из региона", – пояснила Мукабенова.

По словам законотворца Павла Качкаев, своим голосом каждый избиратель может поощрить партию, которая, по его мнению, достойна представлять интересы жителей в местной администрации.

"Участвовать в выборах или нет – право каждого гражданина старше 18 лет. Почему я лично считаю, что нужно голосовать? Выборы – это выражение позиции каждого гражданина РФ по тому или иному кандидату, поддержке или отрицанию той или иной партийной платформы. Ведь чем больше граждан будет участвовать в выборах, тем более качественным получится результат на выходе", – подчеркнул парламентарий.

Представляющий в нижней палате парламента Бурятию Николай Будуев также указал, что в единый день голосования россияне спланируют, как они будут жить в ближайшие пять лет.

"Поэтому, безусловно, от того, с какими программами и установками придут люди в депутатский корпус, будет ясно, чего хотят жители Бурятии. Я думаю, что это – самое главное", – заключил политик.

Депутат Госдумы Лариса Тутова считает, что именно на выборах накладываются первые "штрихи" общей политической картины.

"Единый день голосования – это важнейшее событие политической и общественной жизни всей страны и Ростовской области, в частности. Выборы – возможность повлиять не только на политическую ситуацию отдельного региона, но и на общее благополучие страны. Ведь малое рождает большое", – заключила она.

По словам народного избранника Николая Валуева, каждый сознательный гражданин 9 сентября способен определить путь развития, по которому будет развиваться родной край.

"Мы выбираем не очередного чиновника, получающего жалованье – нет, мы выбираем ответственного и эффективного слугу народа, который будет служить и работать, в первую очередь, на нас с вами. Того, кто знает, учитывает и умеет отстаивать интересы каждого из нас. Именно поэтому я настоятельно рекомендую оценить предвыборные заявления всех кандидатов, принять решение и отдать свой голос за наиболее достойного из них", – отметил Валуев.

В этом году в России пройдут 82 выборных кампании. Они охватят 52 региона, в половине из которых жители выберут высших должностных лиц. В 16 областях – определят составы региональных законодательных собраний, в 12 – назначат депутатов административных центров, в восьми – их глав.

Там же запланированы 16 кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещено 23 тыс. 100 мандатов. Помимо этого, в ближайшее воскресенье состоятся досрочные выборы пяти депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам.