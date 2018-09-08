Ким Чен Ын готов приехать в Россию

Стороны начнут готовиться к предстоящей встрече

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын приедет в Россию с официальным визитом. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, стороны начнут заниматься проработкой времени и места встречи, передает РИА "Новости".

Ранее президент России Владимир Путин отправил письмо северокорейскому лидеру с предложением о встрече.