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Ким Чен Ын готов приехать в Россию

Стороны начнут готовиться к предстоящей встрече

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын приедет в Россию с официальным визитом. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, стороны начнут заниматься проработкой времени и места встречи, передает РИА "Новости".

Ранее президент России Владимир Путин отправил письмо северокорейскому лидеру с предложением о встрече.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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