Ким Чен Ын готов приехать в Россию

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Глава Северной Кореи Ким Чен Ын приедет в Россию с официальным визитом. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
По ее словам, стороны начнут заниматься проработкой времени и места встречи, передает РИА "Новости".
Ранее президент России Владимир Путин отправил письмо северокорейскому лидеру с предложением о встрече.
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