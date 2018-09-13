Жириновский сцепился с Хинштейном у Соловьева

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Политический зубр Владимир Жириновский устроил жесткую перепалку с депутатом Александром Хинштейном в перерыве программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
"В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: "Подлец! Подонок! Вымажу тебя г...ном! Пошел вон отсюда", – написал самарский депутат в своем микроблоге Twitter. Однако когда Хинштейн начал записывать Жириновского на видео, Владимир Вольфович стал выражаться более сдержанно.
"Мракобес! Подлецы всегда записывают, и побежит доносить... Я с подлецами не разговариваю вообще", – заявил Жириновский. Телеведущий постарался прекратить ссору и разрядить обстановку. Однако Хинштейн объявил, что обратится в комиссию по этике Государственной думы.
Как вам истерика Жириновского у @VRSoloviev? В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: Подлец! Подонок! Вымажу тебя г...ном! Пошёл вон отсюда. @VRSoloviev и редактора кое-как сдерживали старика. Сел, продолжая кричать, но стоило мне включить камеру, мигом успокоился. pic.twitter.com/voQ5SGwzHW— Александр Хинштейн (@Khinshtein) 12 сентября 2018 г.
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