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Жириновский сцепился с Хинштейном у Соловьева

Владимир Жириновский. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Эмоциональный всплеск Владимира Вольфовича попал на видео

Политический зубр Владимир Жириновский устроил жесткую перепалку с депутатом Александром Хинштейном в перерыве программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".   

"В перерыве, едва выключили мотор, он завизжал: "Подлец! Подонок! Вымажу тебя г...ном! Пошел вон отсюда", – написал самарский депутат в своем микроблоге Twitter. Однако когда Хинштейн начал записывать Жириновского на видео, Владимир Вольфович стал выражаться более сдержанно.

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"Мракобес! Подлецы всегда записывают, и побежит доносить... Я с подлецами не разговариваю вообще", – заявил Жириновский. Телеведущий постарался прекратить ссору и разрядить обстановку. Однако Хинштейн объявил, что обратится в комиссию по этике Государственной думы.

Валентина МАЙОРОВА
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