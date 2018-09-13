Депутаты проследят за сведениями о доходах

В Госдуме создана специальная Комиссия

Сегодня Комитет по контролю и регламенту ГД принял решение об образовании единой Комиссии, которая займется контролем многих вопросов, в том числе депутатской этики. Также она проследит за достоверностью сведений о доходах. Об этом сообщила журналистам председатель Комитета Ольга Савастьянова.

"Со стороны Комитета по контролю и Регламенту мы передаем все мандатные вопросы, то есть, все, что связано с досрочным прекращением полномочий депутатов. Комиссия получит возможность все эти решения принять и выходить с ними непосредственно на [заседание] Государственной Думы", – объяснила Севастьянова, подчеркнув, что такое решение соответствует опыту парламентов других стран, в частности входящих в Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО).

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"Назвать ее предлагается – Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами ГД, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики", – заявил председатель ГД.

Он отметил, что окончательное решение о ее создании нижняя палата рассмотрит на следующей неделе. "Вопрос о том, чтобы пересмотреть деятельность этих Комиссий прорабатывается с начала 2018 года. По сути, эти две Комиссии были созданы искусственно, потому что очень много общего [в их работе], и те документы, которые в ГД поступают, рассматривает и Комиссия по вопросам депутатской этики и Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах", — пояснила Володин. По его словам, данное решение сделает дальнейшую работу "более системной".

Комиссии будет сформирована на пропорциональной основе. Это значит, что в большинстве будут парламентарии от партии власти, ее представитель станет у руля Комиссии. От "Единой России" в нее войдут 10 депутатов, от КПРФ и ЛДПР – по 4, от "Справедливой России" – 2.