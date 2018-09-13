Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Депутаты проследят за сведениями о доходах

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В Госдуме создана специальная Комиссия

Сегодня Комитет по контролю и регламенту ГД принял решение об образовании единой Комиссии, которая займется контролем многих вопросов, в том числе депутатской этики. Также она проследит за достоверностью сведений о доходах. Об этом сообщила журналистам председатель Комитета Ольга Савастьянова.

"Со стороны Комитета по контролю и Регламенту мы передаем все мандатные вопросы, то есть, все, что связано с досрочным прекращением полномочий депутатов. Комиссия получит возможность все эти решения принять и выходить с ними непосредственно на [заседание] Государственной Думы", – объяснила Севастьянова, подчеркнув, что такое решение соответствует опыту парламентов других стран, в частности входящих в Группу государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО).

По теме

Ольга Савастьянова. Фото: duma.gov.ru

Создание нового думского "подразделения" поддержал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Назвать ее предлагается – Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами ГД, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики", – заявил председатель ГД.

Он отметил, что окончательное решение о ее создании нижняя палата рассмотрит на следующей неделе. "Вопрос о том, чтобы пересмотреть деятельность этих Комиссий прорабатывается с начала 2018 года. По сути, эти две Комиссии были созданы искусственно, потому что очень много общего [в их работе], и те документы, которые в ГД поступают, рассматривает и Комиссия по вопросам депутатской этики и Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах", — пояснила Володин. По его словам, данное решение сделает дальнейшую работу "более системной".

Комиссии будет сформирована на пропорциональной основе. Это значит, что в большинстве будут парламентарии от партии власти, ее представитель станет у руля Комиссии. От "Единой России" в нее войдут 10 депутатов, от КПРФ и ЛДПР – по 4, от "Справедливой России" – 2. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Рубль сделали слабой валютой

Его принесли в жертву бюджетным интересам

Захарченко убили свои

Киев пытается отвести от себя подозрения разными путями

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей