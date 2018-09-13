Британцы выставили российских дипломатов

Политика изоляции РФ набирает новые обороты

В Соединенном Королевстве оградились от наших послов, указав им на дверь. Именно так можно трактовать поведение британских консерваторов, которые не разрешили российским дипломатам присутствовать на ежегодной партийной конференции.

Представителям РФ попросту отказали в регистрации, показывая, что не хотят их видеть на значимом мероприятии в жизни страны, которое пройдет в Бирмингеме с 30 сентября по 3 октября. Такое поведение англичан – нонсенс, заявили в пресс-службе российского посольства.

Однако в диппредставительстве ни капли не удивились поступку, здраво рассуждая о том, что правящие в Великобритании консерваторы уже давно взяли курс на разрушение межгосударственных отношений.

"На протяжении многих лет сотрудники посольства вне зависимости от состояния двусторонних отношений традиционно посещали конференции Консервативной, Лейбористской, иногда Либерально-демократической партии Великобритании. Однако в этом году консерваторы отказали нам в регистрации, дав понять, что присутствие официальных российских представителей на их конференции нежелательно. Подобное решение вызывает сожаление, но не удивление", – цитируют пресс-секретаря "РИА Новости".

В посольстве полагают, что правительство Королевства стремится изолировать Россию и первой своей целью выбрало именно диппредставительство. "Нынешнее решение наглядно демонстрирует, чего на деле стоят громкие заявления британского руководства о заинтересованности в продолжении диалога с Россией", – подытожил спикер.

Российско-британские отношения накалились до предела. И виной тому инцидент в Солсбери. Точнее, реакция Лондона, который безо всяких на то оснований приписал вину за случившееся Москве. Ежедневно, а то и несколько раз на дню чопорные англичане подливают масла в огонь.