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Тимошенко раскрыла судьбу Крыма и Донбасса в случае победы на выборах

Юлия Тимошенко. Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens
Кандидат в президенты Украины пообещала отобрать у России полуостров

Украине нужен настоящий мир, который включает в себя возврат в состав потерянных Крыма и Донбасса. Об этом завила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

По ее словам, нынешнее положение страны можно считать "гибридным" миром, за который Киев заплатил очень высокую цену – Крым и Донбасс. Но украинцам не стоит довольствоваться "полумерами" в решении конфликта с Россией.

"Не надо предлагать Украине пути, которые так или иначе части территорий делают или наполовину украинскими, или делают части территорий интегрированными в Украину, но подчиненными стране-агрессору, этого нельзя допустить, нам нужен настоящий мир", – заявила Тимошенко во время трансляции конференции YES.

Она также сформулировала свою "идеальную Украину будущего" – свободную страну с Донбассом и Крымом, которая состоит в европейской семье, то есть в ЕС и НАТО.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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