Подкуп и вбросы: Памфилова раскрыла правду о выборах в Приморье

Главу региона рекомендовано избрать повторно

Выборы губернатора Приморского края прошли с нарушениями закона. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. Причем с нарушениями очень серьезными.

"Вброс избирательных бюллетеней, изменение данных, содержащихся в итоговых протоколах, несоблюдение установленного порядка обработки итогов голосования территориальными избирательными комиссиями, принуждение избирателей к участию в голосовании, подкуп избирателей со стороны кандидатов", – приводит RT озвученные Памфиловой результаты проверки.

Глава ЦИК подчеркнула, что все факты будут переданы в правоохранительные органы, которые "не допустят, чтобы за все эти безобразия отвечали "стрелочники", пишет РИА "Новости".

"Обидно, что такая локальная концентрация нарушений в нескольких территориях (в основном в Уссурийске, Находке и Артеме) перечеркивает добросовестную работу всех остальных избирательных комиссий", – отметила Памфилова.

На основании полученных данных ЦИК рекомендовал признать выборы губернатора Приморья несостоявшимися. Если это решение будет принято региональной комиссией, то новые выборы главы края состоятся через три месяца.

Врио губернатора Андрей Тарасенко сначала сообщил ТАСС, что в случае отмены результатов откажется от борьбы за пост, но вскоре опроверг свои слова, заявив на митинге, что готов к третьему туру. Впрочем, третьего тура в данном случае быть не должно: могут быть объявлены новые выборы.

Андрей Ищенко в комментарии РБК назвал проигравшими в этой истории "ЦИК и власть", но о своих дальнейших действиях предпочел не распространяться, отметив, что будет советоваться со своим штабом и главой партии Геннадием Зюгановым.

Напомним, после первого тура голосования 9 сентября лидировали два кандидата на должность губернатора Приморья – Андрей Тарасенко от "Единой России" и Андрей Ищенко от КПРФ. Итогом второго тура, который состоялся 16 сентября, стали 253,2 тыс. голосов (49,55%) за Тарасенко и 245,55 тыс. голосов (48,06%) за Ищенко. Следовательно, победу присудили единороссу.

Однако оба кандидата подали жалобы на нарушение соперником избирательного законодательства. В частности, в КПРФ отметили, что ее кандидат лидировал еще при подсчете 97% протоколов с 50,37% голосов против 47% у Тарасенко. И вдруг последние голоса кардинально изменили картину. При этом позже в ЦИК отметили, что в систему ГАС "Выборы" последние бюллетени поступили с большой задержкой.

Сложившуюся в Приморье ситуацию уже прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, чистота и справедливость выборов всегда в приоритете и это важнее победы поддержанного властью кандидата.