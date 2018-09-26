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В НАТО пожаловались на нелюбовь Москвы

Фото: GLOBAL LOOK press/Wiktor Dabkowski
Альянс очень болезненно воспринимает "трения" в отношениях с Россией

В антипатии к Североатлантическому альянсу Россию уличил его генсек Йенс Столтенберг. Была б ее воля, уверен он, РФ разрушила бы крепкий союз не задумываясь.

Так Столтенберг ответил на вопрос, действительно ли Москва намерена "вбить клин" между странами – участницами Организации договора, выступая в Нью-Йорке в музее, посвященном жертвам трагедии 11 сентября.   

"Думаю, Россия не любит НАТО. Конечно, они не согласны с нами, такая позиция… и они сочли бы большим успехом, если бы смогли разделить нас", – полагает генсек. Аудиозапись его речи разместила на сайте пресс-служба альянса.

Он всячески пытался убедить публику в силе НАТО. Разногласия союзников, по его мнению, – добрый знак. Ведь умение вести дискуссию говорит о мощи Организации, но никак не о ее слабости, аргументировал политик. Он призвал к коллективной обороне назло "врагам".  

"Честно говоря, мы видим некоторые разногласия между союзниками, не только те, которые инициированы РФ, но в силу разных причин", – заявил Столтенберг.

На его заявление тут же обратили внимание пользователи соцсетей.

"На ромашке что ль гадали?" – иронично отметил один из них под постом в Facebook. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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