Запад обвинил Россию в блефе на "Восток-2018"

Москва завысила число задействованных в учениях войск в четыре раза

Российские маневры "Восток-2018", которые в Москве рекламировали, как крупнейшие со времен "Брежневского застоя", на Западе раскритиковали в пух и прах. В отличие от предыдущих учений, в которых можно было задействовать лишь ограниченное количество военных, из-за Венского документа, на этот раз, Кремль, по версии американских экспертов, решил поступить с точностью наоборот. Американские СМИ обвинили Кремль в блефе и преувеличении количества военнослужащих ради поддержания имиджа сверхдержавы.

Как известно, Минобороны заявило о 300 тысячах солдатах и офицерах. А перед началом маневров специально пригласило на пресс-конференцию большое количество иностранных журналистов и пресс-атташе, которым подробно рассказало о предстоящих маневрах.

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Однако, как пишет The National Interest, реальное количество военных, которые были задействованы в маневрах, это порядка 62 тыс. человек.

По версии издания, российские военные провели учения одновременно с другими, которые традиционно проходят в это время. Например, в августе проходят ежегодные учения Северного морского флота. И в этот раз и просто "приплюсовали" к "Восток-2018".

Авторы NI предполагают, что 300 тысяч – это все силы Центрального и Восточного военных округов плюс матросы Северного флота. При этом не никаких свидетельств участия в маневрах 5-й армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа.

На основе открытых данных и пресс-релизов об учениях, которые Минобороны РФ старалось освещать максимально открыто, американские эксперты опубликовали следующие цифры: Сухопутные войска – 46250, Воздушно-десантные войска – 6000, ВМФ – 3695, ВКС – 5800.

Возможно, эта цифра увеличится, если приплюсовать командные штабы, которые осуществляли контроль за учениями. Но и тогда получается максимум 75 тыс. человек. В США признают, что это масштабные учения, однако они далеки от маневров, которые проводил СССР. Россия, по мнению NI, это делает якобы для того, чтобы поддержать стабильность на Дальнем Востоке.



