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Израиль "наградили" ядерным оружием

Фото: wikipedia.org/James Emery
Тегеран выдвинул Тель-Авиву серьезное обвинение

На территории Израиля ведется незаконная работа по разработке ядерного вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Израиль – единственный режим в нашем регионе с секретной и незадекларированной программой ядерного оружия, включающей реальный ядерный арсенал. Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам", – написал дипломат в своем Twitter.

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Подобное обвинение было сделано в ответ на слова премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в Тегеране обнаружен секретный атомный склад. Выступая на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, глава правительства рассказал о том, что на обнаруженном израильской разведкой складе хранится до 300 т ядерного оборудования и материалов.

По словам Нетаньяху, объект расположен недалеко от того места, где хранился архив иранского атомного проекта, похищенный и тайно вывезенный из страны израильскими разведчиками. В доказательство своих слов политик показал спутниковый снимок и фото стены с железными воротами. Он также призвал МАГАТЭ немедленно провести инспекцию в этом районе.

В России доводам Нетаньяху не поверили. "Я с очень большим скептицизмом отношусь к известиям израильской разведки и вообще израильской армии, к их данным. Потому что сегодня Израиль является пособником США и выполняет их волю", – сообщил РИА "Новости" зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

По словам политика, действия Тель-Авива вызваны желанием выгородить своего покровителя – Вашингтон, отказавшегося от участия в ядерной сделке по Ирану. Кроме того, Иран является давним и непримиримым соперником Израиля, и это государство пытается доказать, что у него есть право бороться с иранскими войсками на территории Сирии.

В то же время глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев высказался за то, чтобы обнародованная Израилем информация была тщательно проверена. "Для меня ответ на этот вопрос очевиден – предложить Израилю, даже потребовать от Израиля информировать в установленном порядке МАГАТЭ и дать возможность экспертам организации оценить достоверность сведений, на которые ссылается израильская разведка", – указал сенатор.

При этом он напомнил, что за последние месяцы международное агентство организовало более десятка инспекций по проверке соблюдения Ираном обязательств по ядерной сделке и ни одна из них не выявила нарушений.

Андрей ФИЛАТОВ
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