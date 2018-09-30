Россия жестко ответила США на "морскую блокаду"

Американскому министру посоветовали держать язык за зубами

Угрозы Соединенных Штатов перекрыть России пути на море являются полным бредом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, если бы Вашингтон воплотил заявление главы американского МВД Райана Зинке в реальности, то это было бы равносильно объявлению войны.

"Иногда лучше жевать, чем говорить", – заключил Пушков.

Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд.праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2018 г.

В свою очередь, член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что даже попытка американцев как-то помешать российским кораблям выльется в крупный скандал, в котором не заинтересована ни одна из сторон.

"Россия, извините, не Гондурас, с этим нельзя не считаться", – цитирует Клинцевича РИА "Новости".

Ранее Зинке заявил, что Россия планирует поставки энергоресурсов странам Ближнего Востока, и этому необходимо помешать. В качестве одного из вариантов решения вопроса он предложил морскую блокаду России.