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Россия жестко ответила США на "морскую блокаду"

Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Американскому министру посоветовали держать язык за зубами

Угрозы Соединенных Штатов перекрыть России пути на море являются полным бредом, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

По его словам, если бы Вашингтон воплотил заявление главы американского МВД Райана Зинке в реальности, то это было бы равносильно объявлению войны.

"Иногда лучше жевать, чем говорить", – заключил Пушков.

В свою очередь, член комитета СФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что даже попытка американцев как-то помешать российским кораблям выльется в крупный скандал, в котором не заинтересована ни одна из сторон.

"Россия, извините, не Гондурас, с этим нельзя не считаться", – цитирует Клинцевича РИА "Новости".

Ранее Зинке заявил, что Россия планирует поставки энергоресурсов странам Ближнего Востока, и этому необходимо помешать. В качестве одного из вариантов решения вопроса он предложил морскую блокаду России.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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