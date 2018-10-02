Армению снова охватили волнения

Протестующие не согласны с блокировкой роспуска заксобрания

Жители Еревана окружили здание парламента. Они не довольны принятыми сегодня в регламент поправками.

Изменения коснулись роспуска законодательного собрания Армении. Точнее, его блокировки.

Согласно поправкам, есливнеочередное заседание парламента будет на грани срыва или возникнет препятствие для участия в нем депутатов, то оно автоматически объявляется отложенным до устранения сдерживающего фактора, передают РИА "Новости".

В конституции страны оговорено, что, если премьер покидает свой пост, а народные избранники дважды не могут определиться с выбором нового, то тогда парламент распускается. Теперь же при переносе заседаний на неопределенный срок парламент остается нетронутым. Отмечается, что премьер-министр Армении планирует устроить в декабре внеочередные выборы в парламент.

Напомним, в середине мая ереванцы брали штурмом мэрию с требованием об отставке градоначальника. До этого они активно отстаивали кандидатуру нынешнего премьера Никола Пашиняна.