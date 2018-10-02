В Ираке избрали нового президента

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Президентом страны парламент Ирака избрал Бархама Салеха. Депутатом удалось это сделать лишь со второй попытки, поскольку с первой ни один из главных претендентов на пост главы государства, а их было 24 человека, не набрал необходимого количества голосов.
Перед заключительным голосованием, которое проходило в закрытом режиме, пять кандидатов взяли самоотвод. Главным конкурентом Салеха был бывший руководитель канцелярии экс-главы Иракского Курдистана Масуда Барзани Фуад Хусейн, сообщает РИА "Новости".
С 2009 по 2012 год Салех возглавлял правительство Иракского Курдистана.
По информации ТАСС, главной задачей новоизбранного лидера станет назначение премьер-министра и выдача мандата на формирование правительства парламентской коалиции большинства.
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