В Ираке избрали нового президента

Им стал экс-глава правительства Иракского Курдистана

Президентом страны парламент Ирака избрал Бархама Салеха. Депутатом удалось это сделать лишь со второй попытки, поскольку с первой ни один из главных претендентов на пост главы государства, а их было 24 человека, не набрал необходимого количества голосов.

Перед заключительным голосованием, которое проходило в закрытом режиме, пять кандидатов взяли самоотвод. Главным конкурентом Салеха был бывший руководитель канцелярии экс-главы Иракского Курдистана Масуда Барзани Фуад Хусейн, сообщает РИА "Новости".

С 2009 по 2012 год Салех возглавлял правительство Иракского Курдистана.

По информации ТАСС, главной задачей новоизбранного лидера станет назначение премьер-министра и выдача мандата на формирование правительства парламентской коалиции большинства.

