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США вышли из договора о дружбе с Ираном

Американцы обиделись на ООН

После сегодняшнего вердикта Международного суда Организации Объединенных Наций, частично удовлетворившего иск Тегерана к Вашингтону, касавшегося возобновления американцами режима санкций в отношении иракцев, Соединенные Штаты решили разорвать договор о дружбе с Ираном. Об этом уведомил глава Госдепа Майк Помпео.

"Сообщаю, что США денонсируют договор о дружбе с Ираном от 1955 года. Это решение, которое назрело еще 39 лет назад (после разрыва дипотношений между странами)", – цитирует РИА "Новости" американского госсекретаря в среду, 3 октября.

Вердикт суда ООН Помпео назвал "безосновательным".

По его мнению, Тегеран "пытается вмешаться в суверенное право США предпринимать законные и необходимые действия для защиты нашей национальной безопасности". А Международный суд, считает американец, Иран использует "в политических и пропагандистских целях".

Николай КАЦАПОВ
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