Доводы "против" привел глава ЕС

Европейский союз ни капли не похож на Советский, уверен председатель первого Дональд Туск. Таким образом, политик опроверг утверждение британского министра иностранных дел Джереми Ханта, который утверждал, что ЕС начинает трансформироваться в тюрьму, подобно СССР.

Глава ведомства напомнил жестокий урок истории и спрогнозировал, что бегущая из Евросоюза Великобритания в скором времени будет не одинока в своем решении. Хант раскритиковал политику объединения относительно Brexit, которой союз мстит Королевству.

Данное заявление не осталось без ответа. Еврокомиссия обвинила британского министра в незнании исторических фактов.

"Советский Союз – это тюрьмы и гулаги, границы и стены, насилие над гражданами и соседями. ЕС – это свобода и права человека, процветание и мир. Жизнь без страха", – цитируют Туска РИА "Новости".

Глава ЕС говорил со знанием дела, утверждая, что он поляк, "полжизни проживший в советской сфере влияния".

Официальный выход запланирован на 29 марта следующего года. Референдум о Brexit состоялся летом 2016 года.

