Посольство в Лондоне потребовало объяснений на фоне угроз о назревающей кибервойне

Судя по всему, представители Соединенного Королевства опять попали в неловкую ситуацию из-за не в меру "осведомленных" СМИ.

Ранее журналисты распространили информацию о мощной кибератаке на Россию в случае "агрессивных" действий последней. В частности, Sunday Times со ссылкой на источники сообщила, что британцы "оставят Кремль без света". Общий посыл статьи был таков: за неимением оружия (исключая ядерное) для войны с нашей страной, Лондон пошлет на борьбу с Москвой армию хакеров.

В посольстве России отреагировали на это сообщение. Молчание со стороны британских властей после такого скандального заявления может быть превратно истолковано. Если комментариев не последует, Москва расценит это как реальную угрозу, подчеркнул представитель посольства в беседе с РИА Новости.

"Отсутствие внятной реакции может служить основанием достоверности этих заявлений", – отметил собеседник агентства.

На фоне раздуваемой британцами антироссийской истерии и волны шпиономании подобные высказывания "не могут не вызывать беспокойства", сказал он.