В Соединенном Королевстве ищут альтернативу ядерному оружию на случай войны с нашей страной

Лондон задумался над ответом "агрессивной" Москве.

Британцы признают, что у них нет оружия на случай, если дело дойдет до военного противостояния – при этом использование ракет с ядерными боеголовками они исключают. Единственным выходом для Англии в случае конфликта станет мощная кибератака на Россию.

"Отключить свет в Кремле" британцы грозятся, если наша страна нападет на Запад. Об этом пишет газета Sunday Times со ссылкой на источники. Так, Лондон боится, что "агрессор"-РФ завладеет островами Эстонии либо захочет контролировать нефтяные запасы в Ливии. Кроме того, в Соединенном Королевстве опасаются российской атаки на британские войска

Между тем к нападению на РФ в киберпространстве призывают и в Дании. Пришло время атаковать, заявил недавно возглавивший комитет по обороне страны Насер Хадер. По его словам, все прекрасно знают, чьи хакеры орудуют по всему миру.

В первую очередь Хадер предложил взломать базу Fancy Bear. Именно эта группировка, по его мнению связана с нашей военной разведкой и вмешивалась в выборы в США.

"Русские уверяют, что они здесь ни при чём, что, мол, это частная группа. Но ведь все знают, что на самом деле они работают на российскую военную разведку. Надо показать, что мы не терпилы", – высказался он в беседе с Danmarks Radio.