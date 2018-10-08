Дипломаты хотят услышать объяснения

Наше внешнеполитическое ведомство ожидает 8 октября визита посла Нидерландов. Это связано с кампанией дезинформации против России, передает ТАСС.

Напомним, посла должны были вызвать еще в пятницу. Ранее российская сторона отмечала, что спектакль с высылкой россиян Нидерланды устроили неслучайно именно сейчас. Данные о наших "шпионах" обнародовали как раз перед очередным заседанием ОЗХО. Хотя так называемая кибератака на организацию по запрещению химоружия случилась еще в апреле. И тогда же граждан РФ выдворили из страны.