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Наше внешнеполитическое ведомство ожидает 8 октября визита посла Нидерландов. Это связано с кампанией дезинформации против России, передает ТАСС.
Напомним, посла должны были вызвать еще в пятницу. Ранее российская сторона отмечала, что спектакль с высылкой россиян Нидерланды устроили неслучайно именно сейчас. Данные о наших "шпионах" обнародовали как раз перед очередным заседанием ОЗХО. Хотя так называемая кибератака на организацию по запрещению химоружия случилась еще в апреле. И тогда же граждан РФ выдворили из страны.
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