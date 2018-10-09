Володин призвал Евразию объединиться против протекционизма США

Парламенты стран должны способствовать развитию интеграционных проектов на континенте и противодействовать торговым барьерам

Парламенты стран Евразийского континента должны совместными усилиями противостоять политике протекционизма Соединенных Штатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он выступил на пленарном заседании третьего евразийского парламентского совещания в турецкой Анталье во вторник, 9 октября.

Володин отметил, что странам Евразии необходимо искать общие подходы для решения многих международных проблем. По его словам, взаимодействие в рамках парламентского измерения способствует "укреплению экономических и гуманитарных связей, углублению интеграционных процессов", а также помогает "выстраивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела суверенных государств, уважения друг друга".

"Это особенно становится важным в условиях проведения Соединенными Штатами Америки политики протекционизма и возведения торговых барьеров", – приводит ТАСС слова Володина. В частности, спикер ГД напомнил про выход США из подписанного ими ранее Парижского соглашения по климату, из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана.

"Эти действия противоречат общепризнанным нормам международного права и угрожают торгово-экономическим отношениям", – указал он.

Преодолеть эти и другие вызовы можно только сообща и в атмосфере доверия, считает Володин. "Нам необходимо многое сделать, чтобы сформировать открытую и справедливую архитектуру сотрудничества", – призвал он коллег. В качестве положительного примера Володин привел Евразийский экономический союз, где отмечаются высокие темпы развития всех его членов.

"ЕАЭС – это центр глубокой интеграции с наднациональными структурами управления, новая экономическая реальность, отвечающая требованиям Всемирной торговой организации и подходам к реализации Целей устойчивого развития ООН", – пояснил Володин.

Совещание спикеров парламентов стран Евразии проходит в третий раз. В Анталье собрались делегации более 40 стран. Первое совещание спикеров прошло в 2016 г. в Москве, второе – в 2017 г. в Сеуле.