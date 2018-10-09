Володин призвал Евразию объединиться против протекционизма США

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Парламенты стран Евразийского континента должны совместными усилиями противостоять политике протекционизма Соединенных Штатов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он выступил на пленарном заседании третьего евразийского парламентского совещания в турецкой Анталье во вторник, 9 октября.
Володин отметил, что странам Евразии необходимо искать общие подходы для решения многих международных проблем. По его словам, взаимодействие в рамках парламентского измерения способствует "укреплению экономических и гуманитарных связей, углублению интеграционных процессов", а также помогает "выстраивать отношения на принципах невмешательства во внутренние дела суверенных государств, уважения друг друга".
"Это особенно становится важным в условиях проведения Соединенными Штатами Америки политики протекционизма и возведения торговых барьеров", – приводит ТАСС слова Володина. В частности, спикер ГД напомнил про выход США из подписанного ими ранее Парижского соглашения по климату, из многостороннего соглашения по ядерной программе Ирана.
"Эти действия противоречат общепризнанным нормам международного права и угрожают торгово-экономическим отношениям", – указал он.
Преодолеть эти и другие вызовы можно только сообща и в атмосфере доверия, считает Володин. "Нам необходимо многое сделать, чтобы сформировать открытую и справедливую архитектуру сотрудничества", – призвал он коллег. В качестве положительного примера Володин привел Евразийский экономический союз, где отмечаются высокие темпы развития всех его членов.
"ЕАЭС – это центр глубокой интеграции с наднациональными структурами управления, новая экономическая реальность, отвечающая требованиям Всемирной торговой организации и подходам к реализации Целей устойчивого развития ООН", – пояснил Володин.
Совещание спикеров парламентов стран Евразии проходит в третий раз. В Анталье собрались делегации более 40 стран. Первое совещание спикеров прошло в 2016 г. в Москве, второе – в 2017 г. в Сеуле.
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