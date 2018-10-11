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Глава Башкирии подал в отставку

Руководители регионов продолжают покидать свои посты

Рустэм Хамитов, возглавлявший республику с 2010 г., 11 октября сообщил, что уходит с должности. 

"Я работал для людей и для вас. Я ориентировался на порядочность, честность, ответственность... Я уверен, что поступаю правильно... Я счастлив, что вложил свой труд в развитие края. Спасибо за все, всех уважаю и люблю", – приводит слова Хамитова Bash.News.

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Глава региона подчеркнул, что принял решение об отставке, так как новой команде нужно время для завоевания авторитета и подготовки к будущим выборам. Ранее сегодня СМИ написали о том, что ушел со своего поста губернатор Курской области Александр Михайлов.

Валентина МАЙОРОВА
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