Глава Башкирии подал в отставку

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Рустэм Хамитов, возглавлявший республику с 2010 г., 11 октября сообщил, что уходит с должности.
"Я работал для людей и для вас. Я ориентировался на порядочность, честность, ответственность... Я уверен, что поступаю правильно... Я счастлив, что вложил свой труд в развитие края. Спасибо за все, всех уважаю и люблю", – приводит слова Хамитова Bash.News.
Глава региона подчеркнул, что принял решение об отставке, так как новой команде нужно время для завоевания авторитета и подготовки к будущим выборам. Ранее сегодня СМИ написали о том, что ушел со своего поста губернатор Курской области Александр Михайлов.
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