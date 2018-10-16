ЕС нашел виртуальный повод для санкций

Ограничительные меры хотят вводить в ответ на действия хакеров

Евросоюз намерен противостоять угрозам в сфере кибербезопасности при помощи введения в ответ санкций. Решение об этом может быть принято на саммите ЕС 18 октября.

"Евросовет, как ожидается, призовет к созданию возможностей реагирования на кибератаки посредством ограничительных мер", – сообщил РИА "Новости" высокопоставленный источник в ЕС.

Накануне министры иностранных дел ЕС одобрили предложение о новом режиме введения санкций в связи с изготовлением и применением химического оружия. Предполагается, что Евросовет поддержит данное решение.