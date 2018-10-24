Пашиняна лишили власти в Армении

Экс-премьер не прошел на выборы

Кандидатура покинувшего пост главы кабмина Армении Николы Пашиняна отклонена. Такое решение приняло правительство страны.

Таким образом сегодня на специальном заседании была продолжена процедура роспуска парламента для последующих выборов. Согласно законодательству, их можно будет провести в том случае, если место ушедшего в отставку председателя останется свободным после двух заседаний. Затем возможно голосование, но не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 после роспуска законодательного органа.



"Моя кандидатура была выдвинута не для избрания, а для неизбрания премьер-министра. Я был выдвинут, чтобы не было никаких спекуляций по поводу легитимности предстоящих досрочных парламентских выборов, чтобы исключить лазейки, способные сорвать выборы", – цитируют Пашиняна РИА "Новости".

Напомним, на прошлой неделе, 16 октября, он подал в отставку, чтобы провести внеочередные выборы.