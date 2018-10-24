Володин: Парламентский контроль за исполнением бюджета будет пересмотрен

В Госдуме проследят за реализацией поручений президента

Нижняя палата парламента усилит наблюдение за выполнением нацпроектов и госпрограмм. Согласно регламенту, оценивать работу исполнителей будет думский комитет по контролю и регламенту.

Такое поручение дал спикер ГД Вячеслав Володин в ходе обсуждения проекта федерального бюджета на ближайшие три года. Он же делегировал подготовку изменений в регламент, заручившись поддержкой первого вице-премьера и главы Минфина Антона Силуанова.

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"Нам необходимо пересмотреть отношение к такому очень важному вопросу, как парламентский контроль за исполнением бюджета. Было бы правильно, чтобы эта работа у нас была выстроена системно", – заявил парламентарий, напомнив о полномочиях профильных комитетов, которые обладают необходимыми возможностями в этом вопросе.

Володин уверен, что инициатива позволит более пристально следить за исполнением нацпроектов, что повысит качество работы ответственных лиц. Также расширенный парламентский контроль поможет Минфину следить за реализацией бюджета. Глава министерства, в свою очередь, одобрил и поддержал данные меры.

Сегодня, 24 октября состоялось первое чтения проекта федерального бюджета на три года вперед. Впервые за долгое время он будет профицитным. Документ, гарантирующий исполнение государством всех социальных обязательств, был принят депутатами.