Бюджет на 2019 год принят в первом чтении

Документ гарантирует исполнение государством всех социальных обязательств

В Госдуме прошел первое чтение проекта федерального бюджета на 2019 г. и плановый период 2020-2021 годов. На рассмотрении присутствовали первый заместитель главы правительства РФ – министр финансов Антон Силуанов и руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Открывая пленарное заседание в среду, 24 октября, спикер нижней палаты Вячеслав Володин отметил, что новый бюджет предусматривает большой запас возможностей для развития медицины, образования, науки, строительства и других отраслей. Важно, что перед первым чтением документ прошел обсуждение в думских комитетах. В итоге все 26 комитетов проект поддержали, хотя 18 и высказали замечания, которые следует учесть при подготовке бюджета ко второму чтению, отметил Володин.

Со своей стороны, Силуанов указал, что новый бюджет направлен на реализацию задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе 2018 года. В частности, речь идет о вхождении России в пятерку стран с наибольшим объемом экономики, повышении темпов экономического роста выше среднемировых, увеличении продолжительности жизни граждан, увеличения размера зарплат и пенсий.

По словам министра, в ближайшие годы значительные средства планируется направить на цифровизацию экономики и стимулирование экспорта. "Экспортная продукция – гарант качества и гарант конкурентоспособности", – пояснил Силуанов.

По задумке правительства, к 2024 г. доля малых и средних предприятий в ВВП должна составлять не менее трети, а работать там должно не менее 25 миллионов граждан. "Будем помогать предприятиям, стимулировать их рублем для того, чтобы они повышали производительность труда и улучшали уровень работы своих сотрудников", – гарантировал министр финансов.

Большое внимание в бюджете уделено медицинской сфере. "Это один из наших главных нацпроектов, потому что без улучшения здравоохранения мы не добьемся увеличения продолжительности жизни", – подчеркнул Силуанов. Он указал, что на модернизацию учреждений, специализирующихся на борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими опасными заболеваниями, на создание сотен фельдшерско-акушерских и передвижных медпунктов предусмотрено более 1 трлн руб. на 6 лет.

Примерно столько же будет направлено на развитие магистральной инфраструктуры, что позволит повысить уровень жизни в экономических центрах по всей стране. Увеличены средства на популяризацию спорта среди населения. Если сейчас спортом занимается примерно 37% россиян, то цель к 2024 г. – 50%.

Реализации этих целей, а также сокращению бедности будет способствовать решение, согласно которому в течение 6 лет акцизы на нефтепродукты будут переданы бюджетам субъектов РФ в полном объеме.

Важно, что бюджет на следующий год планируется профицитным – превышение доходов над расходами составит 1,932 трлн руб., или 1,8% ВВП. Это делает главный финансовый документ страны устойчивым и независимым от внешних факторов, будь то изменение цены на нефть, западные санкции и так далее.

Впрочем, реальный профицит бюджета может быть гораздо выше. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В первую очередь за счет того, что цена на нефть "на 2019 год и два последующих будет примерно на $10 выше заложенных в бюджете", пояснил он свою точку зрения.

С другой стороны, страна может недополучить 1,3 трлн руб. дивидендов от компаний с государственным участием, предупредил Кудрин, указав, что в проекте бюджета такие поступления запланированы на уровне 50% от прибыли организаций.

"Нужно больше вкладываться в образование, здравоохранение и инфраструктуру. На эти цели надо было бы дополнительно дать от 0,5% до 1% ВВП", – внес свое предложение Кудрин.

Глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров назвал проект бюджета отражением преодоления Россией экономического кризиса. По его мнению, цифры, заложенные по размеру ВВП, свидетельствуют о начале периода роста. Ведь если в нынешнем году объем ВВП равен 101 трлн руб., то в следующем достигнет 106 трлн, а в 2021 г. – 118 трлн рублей.

Макаров особо указал на рост ненефтегазовых доходов: по сравнению с текущим годом они вырастут на 16%. Это означает, что РФ слезает с пресловутой нефтяной иглы, это позволяет говорить о серьезных ресурсах, на которые может рассчитывать страна. В частности, в Фонде национального благосостояния будут резервы, достаточные для исполнения всех социальных обязательств.

"Следовательно, уже начиная со следующего года все дополнительные доходы мы сможем направлять на развитие экономики", – отметил глава профильного комитета ГД.

Впрочем, мало только обсудить и принять бюджет. Исполнение главного финансового документа страны должно быть поставлено на парламентский контроль, заявил спикер ГД Володин. Он призвал депутатов активнее включаться в эту работу. Кроме того, он предложил коллегам обсудить бюджет с избирателями до второго чтения – как раз на следующей неделе парламентарии отправляются в регионы, и у них будет такая возможность.

Со своей стороны, спикер предложил наделить правительство правом перераспределять средства между нацпроектами. Например, когда при реализации одной программы средства остались, их целесообразно пустить на решение другой цели как можно оперативнее.

Проект федерального бюджета на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг. поступил в Госдуму 29 сентября. Впервые большая часть документов была представлена в цифровом формате, в том числе паспорта государственных программ, данные по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другие. В бумажном формате был представлен текст законопроекта о федеральном бюджете, пояснительная записку к нему, ряд приложений, а также нормативно-правовые акты, которые вносятся вместе с проектом главного финансового закона страны.

В проекте бюджета на 2018 г. запланированы доходы в размере 19 трлн 969,3 млрд руб., расходы – 18 трлн 37,2 млрд рублей. Уровень инфляции в 2018 г. ожидается 4,3%.

Второе чтение проекта бюджета может пройти в ГД 14 ноября, третье – 20 ноября.