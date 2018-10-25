Путин принял жесткие меры после трагедии в Керчи

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Росгвардии необходимо представить предложения по изменению законодательства, чтобы повысить контроль за оборотом оружия. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии по случаю назначения офицеров и прокуроров на должности.
"Необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия", – приводит телеграм-канал Daily Storm слова президента.
Обсуждение вопросов усиления контроля за оружием вновь попало в центр внимания политиков и общественности после того, как 17 октября в Керчи подросток расстрелял учащихся и преподавателей политехнического колледжа, напоминает РИА "Новости". Тогда погиб 21 человек, более 50 пострадали. Нападавший совершил суицид.
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