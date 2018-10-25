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Путин принял жесткие меры после трагедии в Керчи

Президент призвал усилить надзор за огнестрельным вооружением

Росгвардии необходимо представить предложения по изменению законодательства, чтобы повысить контроль за оборотом оружия. Об этом заявил Владимир Путин на церемонии по случаю назначения офицеров и прокуроров на должности.

"Необходимо незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. Особо обращаю внимание: необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия", – приводит телеграм-канал Daily Storm слова президента.

Обсуждение вопросов усиления контроля за оружием вновь попало в центр внимания политиков и общественности после того, как 17 октября в Керчи подросток расстрелял учащихся и преподавателей политехнического колледжа, напоминает РИА "Новости". Тогда погиб 21 человек, более 50 пострадали. Нападавший совершил суицид.

Валентина МАЙОРОВА
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