Нибиру
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Террористы собираются устроить
постановку с использованием химоружия и других токсичных веществ в арабской
республике, и в этом им будут помогать члены организации "Белые каски". Об этом
сообщили в Министерстве иностранных дел России.
"Нетрудно догадаться, что по уже хорошо отработанной схеме ангажированные политики, эксперты и журналисты виновными в применении химического оружия, если провокации удастся осуществить, назначат законные власти САР", – говорится в сообщении.
В дальнейшем Запад использует "химическую атаку" в качестве повода для нападок на власти Сирии, а также на Россию и Ран, которые своей поддержкой официальных властей страны "потворствуют таким преступлениям и должны нести за это всю полноту ответственности".
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