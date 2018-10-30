От местных жителей поступает тревожная информация

Террористы собираются устроить постановку с использованием химоружия и других токсичных веществ в арабской республике, и в этом им будут помогать члены организации "Белые каски". Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.



"Нетрудно догадаться, что по уже хорошо отработанной схеме ангажированные политики, эксперты и журналисты виновными в применении химического оружия, если провокации удастся осуществить, назначат законные власти САР", – говорится в сообщении.

В дальнейшем Запад использует "химическую атаку" в качестве повода для нападок на власти Сирии, а также на Россию и Ран, которые своей поддержкой официальных властей страны "потворствуют таким преступлениям и должны нести за это всю полноту ответственности".