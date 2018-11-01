Джон Хантсман уверен, что в его московской резиденции установили "жучки"

Дипломат полагает, что у Особняка Второва (также известного как Спасо-Хаус), в котором он живет, есть "уши". Поэтому американец не общается с женой в своем столичном доме.

Поразительно, но когда Хантсман хочет поговорить с супругой или поспорить с ней, то они специально собираются и идут 10 минут до посольства США, где на лифте поднимаются на этаж, непроницаемый для подслушивающих устройств.

"За вами идут следом, за вами наблюдают, вас слушают не менее агрессивно, чем в любой другой стране, а для некоторых людей это означает, что очень агрессивно", – сказал дипломат репортеру, который привел его слова в своей статье.

Хантсман также поведал, что люди, которые подслушивают, делают его жизнь трудной разными способами. Он дал понять, что они убивали его домашних животных, прокалывали шины и даже оставляли вещи в доме, чтобы "напомнить – мы здесь были".

Посол признался журналисту газеты Desert News, что он чувствует себя уязвимым, потому что эти инциденты давят психологически.

Мания преследования, уже, похоже, отразилась на здоровье Хантсмана. Он рассказал, что болен раком кожи первой стадии. Дипломат перенес операцию по удалению двух злокачественных образований и проходит курс реабилитации.