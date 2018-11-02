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Володин: санкции стали политическим инструментом США

Вячеслав Володин. Фото: twitter.com/dumagovru
Нарушению международных норм нужно противостоять сообща, призвал спикер

Россия выступает против принятой США политики санкций в отношении неугодных Вашингтону стран. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Марио Диас-Канелем Бермудесом в пятницу, 2 ноября.

"Когда одна страна перечеркивает все договоренности, все достижения стран, объединенных в ООН, – это недопустимо и мы выступаем против такой политики", – подчеркнул Володин.

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Он напомнил, в частности, что российские парламентарии приняли 16 обращений и заявлений в поддержку Кубы в ее борьбе с американскими ограничительными мерами. Недавно на голосовании в Генассамблее ООН подавляющее большинство стран также поддержали Кубу. Только так – всем вместе – и можно эффективно бороться с подобными вызовами современному миропорядку, убежден Володин.

"Санкционная политика – это то, против чего мы все должны выступать. Потому что она противоречит и международным нормам, и тем правилам, которые, мы считаем, должны быть в нашем многополярном мире", – сказал спикер, отметив, что принимать решения о введении санкций уполномочен только Совет безопасности ООН.

Мигель Марио Диас-Канель Бермудеси и Вячеслав Володин. Фото: twitter.com/dumagovru

Между тем США считают себя вправе использовать санкции в качестве личного инструмента политической борьбы. В результате Россия, Куба, Китай, Иран, Турция и многие другие страны вынуждены с ними бороться.

"Не может мир жить в ситуации санкций, ситуации напряжения, это вызывает лишь тревоги, которые заканчиваются конфликтами. А мир создан не для конфликтов, а для жизни", – подчеркнул спикер ГД.

Николай ВИКТОРОВ
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