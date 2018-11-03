Американцы закрывают России путь в ООН

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Вашингтон изобрел новую процедуру "разоружения" для неугодных.
Странам, которые не согласны с их действиями, Штаты попросту блокируют доступ в организацию. С таким заявлением выступил руководителя делегации РФ в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН. Возмущение российской стороны вызвала ситуация с оформлением визы нашему дипломаты. Американцы затягивают процедуру.
Подобную политику в России назвали "новым инструментом разоружения". Несогласным США чинят всяческие препятствия, говорится в тексте выступления на сайте внешнеполитического ведомства.
"Если вы безропотно следуете указаниям из Вашингтона и слепо поддерживаете любую американскую прихоть, то виза для участия в мероприятиях ООН вам, естественно, выдается", – отмечается в сообщении.
Неизвестно, по какому праву, но США взялись определять, кто достоин места в Организации объединенных наций, в одностороннем порядке, заключили в МИД.
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