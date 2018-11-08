Европа хочет повторить украинский сценарий, чтобы установить "демократию" в еще одной стране

Андерс Фог Расмуссен порекомендовал Белоруссии последовать примеру Грузии и Украины в отношениях с Россией. Он уверен, что желание Владимира Путина интегрировать две страны ни к чему хорошему не приведет, а безопасность региона окажется под угрозой.

Бывший генеральный секретарь альянса утверждает, что лидер россиян будет давить на соседнее государство.

"Мы уже видели, как Россия подталкивает местную власть разместить базы и обеспечить присутствие российских сил в Белоруссии на постоянной основе", – заявил Расмуссен.

Экс-глава НАТО также добавил, что Белоруссия пока не стала демократической страной, но ее жителям необходимо самостоятельно решать свою судьбу, ориентируясь на опыт Украины и Грузии, где демократия расцвела не без помощи западных кураторов. Расмуссен считает, что в государстве возможен рост оппозиционных сил, которые смогли бы противостоять властям. По мнению экс-руководителя Североатлантического союза, это "единственный путь двигаться вперед".

Как отметил Расмуссен в интервью "Польскому радио", Белоруссия благодаря своему географическому расположению могла бы в будущем играть важную роль в мире. По его словам, страну даже приняли бы в свои ряды НАТО и ЕС, но после того, как там проведут реформы и создадут более свободное общество.

При этом Расмуссена не смущает тот факт, что после государственного переворота на Украине в 2014 г. жизнь в стране сильно ухудшилась. Как напоминает агентство РИА ФАН, там тотально сократилось производство, у государства появились астрономические долги, произошел фантастический рост цен и тарифов, население обнищало и бежит в соседние страны.

К слову, совсем недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко сетовал на предвзятость западных стран, которые говорят о необходимости сотрудничать, но отказываются от конкретных шагов, ссылаясь на проблемы с правами человека в государстве.