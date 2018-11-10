Государству предрекли плачевный итог

В скором времени Незалежная потерпит полный и окончательный крах, и люди останутся без всякой социальной защиты. И виноваты в этом будут власти, которые не наладили в стране мирный порядок. Так считает депутат Верховной рады Наталья Королевская.

"Если не будет мира, в Украине не будет ни экономики, ни социальной защиты. Будет и дальше продолжаться этот же развал… Никто не хочет брать на себя ответственность, за возвращение мира", – заявила Королевская в эфире телеканала NewsOne.

По ее словам, украинские политики не имеют каких-либо стратегических планов по возвращению мира на Украину, но зато гордо бьют себя в грудь, показывая, что ни "за мир".

Депутат добавила, что обозримом будущем возвращение мирной жизни будет главной и единственной задачей для следующего президента страны.