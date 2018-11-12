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Европа станет похожа на Китай

Фото: www.globallookpress.com
Брюсселю предложили способ борьбы с давлением Вашингтона

Европа должна стать империей, только так она сможет противостоять США. Об этом заявил министр финансов Франции Брюно ле Мэр.

За образец европейцы должны взять те же Соединенные Штаты или Китай. То есть не бояться задействовать рычаги давления и использовать имеющуюся власть, чтобы добиваться своего. Пока, по мнению министра, Европа боится так поступать. А зря.

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"Пора встать на пути правительства Дональда Трампа", – приводит издание Handelsblatt слова ле Мэра. В частности, нужно срочно защитить себя от незаконных санкций США против Ирана, которые больно бьют по европейским компаниям.

"Мы являемся суверенным континентом, и мы решаем самостоятельно, с кем вести торговлю", – напомнил французский министр немецким читателям.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон выдвинул идею создания общеевропейской армии. По его мнению, ЕС должна иметь свою собственную защиту от России, Китая и США. Глава Белого дома Дональд Трамп назвал такую инициативу оскорбительной, напоминает "Царьград". 

Вера СВЕТЛОВА
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