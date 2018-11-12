Трамп принял напыщенного Порошенко за пустое место

Своим жестом американский лидер показал, что не видит украинского коллегу в упор

Положение, в которое намеренно поставил президента Незалежной хозяин Белого дома, – наглядный пример неприязни. Отказав Петру Порошенко в рукопожатии, Дональд Трамп прилюдно продемонстрировал, что тот для него пустое место.

Своим мнением в эфире НСН поделился украинский политолог Олег Соскин. Экс-советник Кучмы также отметил, что своим жестом американский лидер "как бы стер человека". Между тем гордый Петр Алексеевич не протянул первым руку.

"Порошенко был очень набундючений [напыщенный], у него было хамское лицо. Более того, логично было бы, раз он видел, что Трамп двигается в эту сторону, ножками своими чуть-чуть посуетиться и подойти к проходу. Но он же этого не сделал. То есть он демонстративно ждал, что Трамп на него прореагирует, а тот этого не сделал. Трампу он неприятен", – высказался эксперт.

Своим отказом в дружеском рукопожатии Трамп также высказал позицию по отношению к возглавляемой Порошенко стране. Особенно антипатия считывается на контрасте того внимания, которое мистер президент уделили российскому коллеге Владимиру Путину.

"На этом фоне интересно выглядит то, что он так тепло пожал руку Путину. Трамп же человек символов, жестов. Поэтому тем, как он среагировал на Путина и на Порошенко, он показал, что ждет Украину, если Порошенко и дальше будет в ее главе", – подчеркнул политолог.

Напомним, накануне во Франции отметили 100-летие окончания Первой мировой войны, где собралось руководство порядка 80 стран. На общем собрании Порошенко стоял во втором ряду. Он ловил взгляд подошедшего Трампа, однако приветствия так и не удостоился. Между тем с остальными коллегами американский лидер поздоровался лично, в том числе в Владимиром Путиным.