"Единая Россия" настояла на благоустройстве поселков за счет бюджета

Программа ремонта дворовых и общественных территорий в небольших населенных пунктах на федеральные средства будет продолжена в 2019 году

"Единая Россия" отстояла выделение регионам федеральных средств на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее стало известно, что из правил предоставления субсидий предполагалось исключить населенные пункты, где проживает более 1 тысячи человек, распространив действие программы только на города. При этом финансирование ремонта дворовых территорий предлагалось возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники.

"ЕР выступила категорически против принятия такого решения", – заявил Турчак. Он рассказал, что данный вопрос был поднят на заседании Комиссии по контролю за реализацией предвыборной программы ЕР в октябре. Позицию партии поддержал председатель ЕР, глава российского правительства Дмитрий Медведев.

"В итоге нам удалось защитить действующую модель выделения федеральных средств на ремонт дворов многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек. Теперь эта программа продолжит свою работу и в 2019 году", – заявил Турчак.

Он напомнил, что задача по благоустройству малых городов и поселков в регионах страны была поставлена президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. "Единая России" решает ее в рамках партийного проекта "Городская среда", и решает очень успешно и эффективно. Это доказывают многочисленные обращения жителей, в которых они просят сохранить программу ЕР по благоустройству дворов, отметил секретарь Генсовета партии.

В 2019 г. из федерального бюджета на благоустройство дворовых и общественных территорий будет выделено 43,2 млрд руб., это вдвое больше прежнего объема финансирования. В течение трех лет на эти цели будет выделено около 120 млрд рублей.