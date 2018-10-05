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"Единая Россия" поможет педагогам сохранить здоровье

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Партия выработала комплекс мер по поддержке учителей и воспитателей

Необходимо разработать систему профессиональной реабилитации и оздоровления для педагогов. С таким предложением выступила "Единая Россия". Официальное обращение уже направлено в правительство на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. Об этом сообщила в пятницу, 5 октября, координатор партпроекта ЕР "Новая школа", член президиума Генсовета партии Алена Аршинова.

По ее мнению, очень важно сейчас работать над повышением статуса учителя, ведь многие вопросы педагогов, в том числе связанные с заработной платой, с высокими нагрузками, охраной здоровья, регулярными стажировками обусловлены именно этой системной проблемой.

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"Соблюдение и защита прав педагогов – это наша приоритетная задача", – подчеркнула Аршинова. В качестве одной из мер повышения статуса педагога в обществе она назвала сертификат на восстановительный отдых учителей и членов их семей. "Ведь некоторым категориям служащих обеспечена возможность санаторно-курортного отдыха, предусмотрены и иные меры, поддерживающие благоприятный фон в период выполнения ими профессиональных обязанностей. Но нельзя забывать, что учителя также подвержены профессиональному выгоранию", – напомнила координатор партпроекта "Новая школа".

Партпроект ЕР "Новая школа" направлен на поддержку и развитие всей системы образования в РФ. Обеспечение местами в дошкольных учреждениях детей ясельного возраста, капитальный ремонт действующих школ, наполнение второй половины дня дополнительными занятиями для учащихся – все это партия держит под контролем. Большое значение уделяется также правам педагогов в регионах.  

Николай ВИКТОРОВ
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