Канцлер ФРГ придерживается "макроновского" курса

Берлину приглянулась идея Парижа. Речь идет о новой армии, о которой грезит французский лидер Эммануэль Макрон.

Теперь о создании такого необходимого европейского войска заговорила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, пришло время для того, чтобы ЕС обзавелся своей "дружиной".

"Меркель призвала к созданию "реальной, настоящей" европейской армии", – передает пожелание фрау Меркель агентство AFP.

Напомним, в конце прошлой недели с подобным заявлением выступил президент Франции. Его американский коллега не одобрил мысль о создании вооруженных сил ЕС в противовес НАТО.

Бессмысленный шаг в данном действии по понятным причинам усмотрел и Североатлантический альянс. По мнению генсека блока Йенса Столтенберга, дублирующая армия миру ни к чему. К тому же ключевую роль в безопасности Европы, уверен он, играют страны, которые не входят в ЕС.