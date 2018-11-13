Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Меркель выступила за создание общеевропейского войска

Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Канцлер ФРГ придерживается "макроновского" курса

Берлину приглянулась идея Парижа. Речь идет о новой армии, о которой грезит французский лидер Эммануэль Макрон.

Теперь о создании такого необходимого европейского войска заговорила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, пришло время для того, чтобы ЕС обзавелся своей "дружиной".

"Меркель призвала к созданию "реальной, настоящей" европейской армии", – передает пожелание фрау Меркель агентство AFP.

Напомним, в конце прошлой недели с подобным заявлением выступил президент Франции. Его американский коллега не одобрил мысль о создании вооруженных сил ЕС в противовес НАТО.

Бессмысленный шаг в данном действии по понятным причинам усмотрел и Североатлантический альянс. По мнению генсека блока Йенса Столтенберга, дублирующая армия миру ни к чему. К тому же ключевую роль в безопасности Европы, уверен он, играют страны, которые не входят в ЕС.

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Маневры с душком: НАТО подгадила союзникам

Крупнейшие учения альянса закончились скандалом

США поставят заслон на пути "Северного потока - 2"

Вашингтон готов пойти на все, чтобы помешать строительству газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей