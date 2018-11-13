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Берлину приглянулась идея Парижа. Речь идет о новой армии, о которой грезит французский лидер Эммануэль Макрон.
Теперь о создании такого необходимого европейского войска заговорила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, пришло время для того, чтобы ЕС обзавелся своей "дружиной".
"Меркель призвала к созданию "реальной, настоящей" европейской армии", – передает пожелание фрау Меркель агентство AFP.
#BREAKING Merkel calls for a 'real, true' European army pic.twitter.com/5DeXAqf46z— AFP news agency (@AFP) 13 ноября 2018 г.
Напомним, в конце прошлой недели с подобным заявлением выступил президент Франции. Его американский коллега не одобрил мысль о создании вооруженных сил ЕС в противовес НАТО.
Бессмысленный шаг в данном действии по понятным причинам усмотрел и Североатлантический альянс. По мнению генсека блока Йенса Столтенберга, дублирующая армия миру ни к чему. К тому же ключевую роль в безопасности Европы, уверен он, играют страны, которые не входят в ЕС.
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