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Мэй вывела Трампа из себя

Дональд Трамп и Терезе Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Президент США отчитал премьер-министра Великобритании за отношение к Ирану

Американские журналисты раскрыли причину того, почему лидер государства пребывал в плохом настроении во время своего визита в Париж по случаю 100-летия со дня завершения Первой мировой войны. Накануне мероприятий Дональда Трампа разозлил телефонный разговор с Терезой Мэй, во время которого они обсуждали, какую позицию по Ирану занял Лондон, а также нечестные торговые сделки США со странами ЕС.

После промежуточных выборов в Конгресс США, прошедших 6 ноября, Мэй позвонила Трампу, который в этот момент летел во Францию, чтобы поздравить с тем, что Республиканская партия смогла сохранить большинство в Сенате. Главе Белого дома хотелось обсудить с премьер-министром Великобритании другие вопросы. Не сдерживая своего темперамента, Трамп ругался на Мэй за то, что британское правительство предпринимает недостаточные действия, чтобы сдерживать Иран. Он также расспросил ее о Brexit и принялся жаловаться на несправедливые торговые соглашения США со странами Европы.

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Как рассказали источники газете The Washington Post, Мэй не в первый раз столкнулась с грубым поведением Трампа, но ее помощники были испуганы тем, в каком необычайно плохом настроении он был в тот момент. В таком расположении духа хозяин Белого дома находился в течение всего визита в Париж. Инсайдер назвал эту поездку Трампа "пятью днями ярости".

Представитель Мэй говорил о том, что королевство хочет поддерживать расширение торговых отношений с Ираном, несмотря на санкции, которые Вашингтон ввел против Тегерана.

Весной Трамп объявил о том, что США выходят их Совместного всеобъемлющего плана действий. Эта сделка ограничивала ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. 

Полина ИВАНОВА
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