Расследование убийства посла РФ в Турции завершили

Обвинительное заключение отправили на утверждение в прокуратуру

Если ведомство утвердит акт, то дело о смерти отечественного дипломата Андрея Карлова в Анкаре отправят в суд.

О том, что следствие закончилось, сообщило местное агентство Anadolu.

Сотрудник полиции Мевлют Алтынташ застрелил российского посла 19 декабра 2016 г. на фотовыставке "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника", которая проходила в Турции. Преступника ликвидировали правоохранительные органы. По этому делу арестовали 8 человек.

Власти полагают, что убийство Карлова было спланировано организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), который отрицает обвинения в свой адрес.