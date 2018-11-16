Расследование убийства посла РФ в Турции завершили

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Если ведомство утвердит акт, то дело о смерти отечественного дипломата Андрея Карлова в Анкаре отправят в суд.
О том, что следствие закончилось, сообщило местное агентство Anadolu.
Сотрудник полиции Мевлют Алтынташ застрелил российского посла 19 декабра 2016 г. на фотовыставке "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника", которая проходила в Турции. Преступника ликвидировали правоохранительные органы. По этому делу арестовали 8 человек.
Власти полагают, что убийство Карлова было спланировано организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), который отрицает обвинения в свой адрес.
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