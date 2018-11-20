Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американцы устроили заговор против россиянина в Интерполе

Александр Прокопчук. Фото из архива 13.02.2012/пресс-служба МВД РФ/ТАСС
Вашингтон пытается предотвратить главенство России в организации

Американские сенаторы поддержали украинских коллег и выступили против российского претендента на пост главы Интерпола Александра Прокопчука.

"Избрание генерал-майора Александра Прокопчука окажется сродни тому, если лисицу изберут отвечать за курятник", – отмечается в заявлении, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Роджера Уикера.

Утверждается, что якобы Россия злоупотребляет организацией и преследует своих "врагов". При этом Прокопчук, по мнению сенаторов, вовлечен в "агрессивную" политику Кремля.

Ранее Киев пригрозил выйти из Интерпола, если пост главы займет россиянин.

"Возможное президенство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации. В cлучае, если доводы Украины и ряда других стран не будут услышаны, – Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ICPO", – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

В конфликт на Азовском море вмешается Евросоюз

Анонсированы некие "целевые меры"

Никаких россиян: Украина устроила в Интерполе скандал

Киев шантажирует правоохранителей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей