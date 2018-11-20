Американцы устроили заговор против россиянина в Интерполе

Вашингтон пытается предотвратить главенство России в организации

Американские сенаторы поддержали украинских коллег и выступили против российского претендента на пост главы Интерпола Александра Прокопчука.

"Избрание генерал-майора Александра Прокопчука окажется сродни тому, если лисицу изберут отвечать за курятник", – отмечается в заявлении, опубликованном на сайте сенатора-республиканца Роджера Уикера.

Утверждается, что якобы Россия злоупотребляет организацией и преследует своих "врагов". При этом Прокопчук, по мнению сенаторов, вовлечен в "агрессивную" политику Кремля.

Ранее Киев пригрозил выйти из Интерпола, если пост главы займет россиянин.

"Возможное президенство России в Интерполе – абсурдно и противоречит духу и целям организации. В cлучае, если доводы Украины и ряда других стран не будут услышаны, – Украина рассмотрит вопрос о приостановке своего членства в ICPO", – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.