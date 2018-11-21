Назначен новый президент Интерпола

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Ким Чон Ян теперь будет руководить Интерполом. СМИ сообщали, что этот пост, вероятнее всего, займет представитель МВД РФ Александр Прокопчук. Против россиянина выступали сенаторы США.
Сообщение о новом президенте Интерпола появилось на официальной странице организации в Twitter.
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