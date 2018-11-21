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Назначен новый президент Интерпола

Главой ведомства стал уроженец Южной Кореи

Ким Чон Ян теперь будет руководить Интерполом. СМИ сообщали, что этот пост, вероятнее всего, займет представитель МВД РФ Александр Прокопчук. Против россиянина выступали сенаторы США. 

Сообщение о новом президенте Интерпола появилось на официальной странице организации в Twitter. 

Полина ИВАНОВА
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