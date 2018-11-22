В Россию едет Ким Чен Ын

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что в настоящее время Россия и КНДР согласовывают детали визита Ким Чен Ына в РФ.
"Сейчас идут дипломатические переговоры и консультации по согласованию параметров и сроков такого визита", – приводит ТАСС слова сенатора.
Он подчеркнул, что Москва неоднократно заявляла о том, что решить проблему Корейского полуострова можно только политическим путем, и напомнил, что в последнее время в регионе происходят серьезные изменения.
"Мне представляется принципиально важным то, что возобновился прямой диалог между двумя корейскими государствами", – отметил политик. Он добавил, что нужно внимательно следить не только за тем, как развиваются отношения между Северной Кореей и США, но и за тем, как выстраиваются отношения Пхеньяна с Москвой и Пекином.
О том, что Ким Чен Ын готов в ближайшее время прибыть в Россию с визитом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после своего официального визита в КНДР.
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